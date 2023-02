OnePlus Nord 3 blisko. Wycieka pełna specyfikacja techniczna

OnePlus Nord 3 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem do sieci wyciekła pełna specyfikacja techniczna telefonu. Ta

OnePlus Nord 3 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem do sieci wyciekła pełna specyfikacja techniczna telefonu. Ta zapowiada się konkretnie. Urządzenie ma zadebiutować globalnie w czerwcu lub lipcu. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym modelu.

OnePlus Nord 3 ma 6,72-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 9000. SoC będzie wspomagany przez 8 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Natomiast bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 80 W.

Ponadto OnePlus Nord 3 otrzyma główny aparat fotograficzny z sensorem 50 MP. Pozostałe dwa mają matryce 8 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką OxygenOS. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord 3 – specyfikacja techniczna

6,72-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9000

8 lub 16 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z OxygenOS

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło