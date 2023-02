Nokia C02 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Nokia C02 to nowy smartfon HMD Global. To podstawowe urządzenie, którego specyfikacja techniczna jest z niższej półki. Telefon ma 5,45-calowy ekran LCD i pojedynczy aparat fotograficzny 5 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 Go. Cena modelu Nokia C02 nie jest na razie znana, ale z pewnością będzie niska.

Nokia C02 to nowy smartfon HMD Global. Cena nie jest znana, ale specyfikacja techniczna sugeruje, że będzie bardzo niska. Wyniesie zapewne kilkadziesiąt euro. Telefon ma bardzo proste wyposażenie i pracuje pod kontrolą systemu Android 12 Go. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Smartfon Nokia C02 ma 5,45-calowy ekran LCD o rozdzielczości FWVGA+. Sercem telefonu jest nieznany procesor z czterema rdzeniami pracującymi z zegarem 1,4 GHz. SoC wspomagany jest przez 2 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 32 GB miejsca.

Nokia C02 ma też pojedynczy aparat fotograficzny z sensorem 5 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 2 MP. Bateria ma pojemność 3000 mAh i jest wymienna. Obudowa spełnia założenia normy ochronnej IP52. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Nokia C02 – specyfikacja techniczna

5,45-calowy ekran LCD o rozdzielczości FWVGA+

4-rdzeniowy procesor 1,4 GHz

2 GB pamięci RAM

32 GB miejsca na dane

kamerka 2 MP do selfie

aparat fotograficzny 5 MP

bateria o pojemności 3000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze microUSB

IP52

Android 12 Go

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło