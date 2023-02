Xiaomi CIVI 3 to smartfon, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta obejmuje ekran Full HD+ 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 8200 czy aparat 50 MP. Ponadto Xiaomi CIVI 3 ma dostać podwójną kamerę do selfie z sensorami 32 MP.