Xiaomi 13 Lite na wideo. Jest unboxing przed premierą

Xiaomi 13 Lite to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem mamy okazję zobaczyć telefon na wideo. To unboxing, który prezentuje nam zawartość opakowania. Otrzymujemy twarde potwierdzenie, że Xiaomi 13 Lite to tak naprawdę przebrandowany model CIVI 2, który kiedyś debiutował w Chinach.