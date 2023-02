Samsung Galaxy Z Fold 5 w trzech opcjach. Jakie to wersje?

Samsung Galaxy Z Fold 5 to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Jakie wersje telefonu zobaczymy za kilka miesięcy? Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił serwis źródłowy. Koreańczycy szykują pod tym względem trzy opcje do wyboru. Jakie dokładnie?

Samsung Galaxy Z Fold 5 ma otrzymać dokładnie te same wersje, które są w przypadku modelu S23 Ultra. Tak więc spodziewajmy się trzech opcji z zakresu rozmiaru pamięci na dane i będą to 256, 512 GB lub 1 TB. We Flipie ma to być od 128 do 512 GB miejsca.

Premiera modelu Samsung Galaxy Z Fold 5 odległa

Premiera smartfona Samsung Galaxy Z Fold 5 nie odbędzie się na dniach. Telefon zostanie zaprezentowany zapewne w sierpniu. Jego pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Plotki mówią o tym, że nie powinniśmy jednak spodziewać się slotu dla piórka S Pen. Producent brał to rzekomo pod uwagę, ale jednak się wycofał z pomysłu.

źródło