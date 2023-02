Motorola Razr 2023 z datą premiery. Składany smartfon nieprędko

Motorola Razr 2023 to składany smartfon, którego debiut odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem już teraz została podana dokładna data premiery telefonu. Urządzenie skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Wiemy jednak, że Motorola Razr 2023 otrzyma na pleckach naprawdę ciekawy wyświetlacz.

Motorola Razr 2023 to składany smartfon, którego debiut odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem już teraz została ujawniona dokładna data premiery. Dostęp do tych informacji uzyskał leaker Evan Blass, czyli Evleaks. Na to urządzenie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Datą premiery składanego smartfona Motorola Razr 2023 jest 1 czerwca. To oznacza, że sprzęt zostanie zaprezentowany dopiero za nieco ponad trzy miesiące. Do debiutu jest jeszcze trochę czasu i do tego momentu z pewnością poznamy więcej szczegółów. Na razie o tym telefonie wiadomo bardzo niewiele.

Składany smartfon Motorola Razr 2023 okryty tajemnicami

Motorola Razr 2023 skrywa przed nami jeszcze naprawdę wiele tajemnic. Specyfikacja techniczna tego telefonu nie jest na razie znana. Niedawno jednak składany smartfon ujawnił swój wygląd na renderach. Te ukazały nam bardzo ciekawy drugi ekran, który znajdzie się na pleckach. W nim umieszczono wcięcia, gdzie znajdują się dwa obiektywy aparatu fotograficznego i dioda doświetlająca LED.

