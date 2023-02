Xiaomi 13 Ultra blisko. Tak wygląda prototyp

Xiaomi 13 Ultra to smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostało się zdjęcie, na którym uchwycono prototyp tego telefonu. Zrobiono je w środku komunikacji miejskiej, gdzie ktoś miał to urządzenie w ręku. Xiaomi 13 Ultra został umieszczony w specjalnej obudowie, która skrywa nowego flagowca.

Xiaomi 13 Ultra to flagowiec, który jest obecnie w ogniu przecieków. To nie dziwi, bo jego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem mamy okazję zobaczyć prototyp telefonu, który został uchwycony na zdjęciu. Fotkę zrobiono w miejscu publicznym. Rzućmy sobie na to okiem.

Prototyp Xiaomi 13 Ultra został uchwycony na zdjęciu w środku komunikacji miejskiej. Widzimy, że telefon został zamknięty w specjalnej obudowie, która skrywa jego wygląd. Można jednak dostrzec elementy aparatu fotograficznego. Ich rozstawienie pokrywa się z tym, co mogliśmy zobaczyć już wcześniej.

Prototyp Xiaomi 13 Ultra na kilka tygodni przed premierą

Prototyp smartfona Xiaomi 13 Ultra został uchwycony na zdjęciu na kilka tygodni przed oficjalną premierą. Plotki mówią o tym, że odbędzie się ona w kwietniu. Termin ten dotyczy na razie Chin, bo na debiut na Starym Kontynencie poczekamy sobie znacznie dłużej, co warto mieć na uwadze. Pewnie potrwa to co najmniej kilka kolejnych tygodni.

źródło