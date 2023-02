Vivo X90 Pro wkrótce w Polsce. Jest cena i specyfikacja techniczna

Vivo X90 Pro to smartfon, którego premiera w Chinach odbyła się w zeszłym roku. Teraz dowiadujemy się, że flagowiec wkrótce będzie dostępny także w Polsce. Ma to nastąpić już 13 marca. Cena i specyfikacja techniczna są już znane. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Aparat fotograficzny o wielu możliwościach

Vivo X90 Pro ma konkretny aparat fotograficzny, który dostał główny sensor Sony IMX989 z matrycą 50 MP. Następnie mamy kamerę portretową z IMX758 50 MP. Ostatnim elementem jest obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem 12 MP. Znajdziemy tu też soczewki z powłoką T*Coating opracowane przez ZEISS. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Ekran AMOLED 120 Hz

Ekran z modelu Vivo X90 Pro to wysokiej klasy panel AMOLED o przekątnej 6,78 cala oraz rozdzielczości 1260 x 2800 pikseli. Wyświetlacz wspiera zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz oraz oferuje jasność maksymalną na poziomie 1300 nitów. Nie zabrakło także wsparcia dla formatu HDR10+.

Cena Vivo X90 Pro w Polsce wysoka

Cena Vivo X90 Pro nie jest niska. W Polsce będzie to kwota na poziomie aż 5999 zł. Dotyczy to konfiguracji sprzętowej mającej 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane. Inne opcje na naszym rynku nie zostały przewidziane. Tak więc trzeba szykować się na niemały wydatek, co warto mieć na uwadze.

Bateria z szybkim ładowaniem

Pod obudową smartfona Vivo X90 Pro jest akumulator o pojemności 4870 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie o mocy aż 120 W. Producent chwali się, że po 8 min. pod ładowarką naładowanie osiąga poziom 50 proc. W przypadku ładowania bezprzewodowego zdecydowano się na technologię o mocy 50 W.

Procesor Dimensity 9200

Sercem smartfona Vivo X90 Pro jest procesor MediaTek Dimensity 9200. Jest to naprawdę mocny SoC wykonany w 4-nm litografii, który w benchmarku AnTuTu wykręca prawie 1,3 mln punktów. Układ wspomagany jest przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca i są to szybkie kości UFS 4.0. Poza tym pod obudową znajduje się autorski chip V2, który został stworzony do wyspecjalizowanych zadań. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Vivo X90 Pro – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1260 x 2800 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9200

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X

256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 12 MP

bateria o pojemności 4870 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło: komunikat prasowy