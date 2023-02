Samsung Galaxy S23 FE jednak z procesorem Snapdragon 8 Gen 1+

Samsung Galaxy S23 FE to smartfon, którego premiera odbędzie się później w 2023 roku. Pełna specyfikacja techniczna telefonu na razie jest tajemnicą. Dowiadujemy się jednak, że otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Dzięki temu koszty produkcji modelu Samsung Galaxy S23 FE zostaną wyraźnie ograniczone.

Samsung Galaxy S23 FE to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem doszło do kolejnych przecieków. Tym razem dowiadujemy się, jaki procesor trafi pod obudowę telefonu. Tym nie będzie ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Wybór padł na chip Snapdragon 8 Gen 1+.

Procesor Snapdragon 8 Gen 1+ to chip dla flagowców z drugiej połowy zeszłego roku. Jest to jednak nadal bardzo mocny układ, który ciągle trafia do kolejnych smartfonów. Wybór tego SoC może więc być naprawdę dobry. Taka decyzja ma też uzasadnienie.

Samsung Galaxy S23 FE z chipem Snapdragon 8 Gen 1+ ma wyjaśnienie

Pamiętajmy, że cena modelu Samsung Galaxy S23 FE będzie niższa względem pozostałych modeli z serii. Koreańczycy muszą więc szukać oszczędności także na etapie produkcji. Stąd też potrzeba doboru odpowiednio wycenionych podzespołów. Pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana. Spodziewajmy się jednak ekranu AMOLED Full HD+ czy potrójnego aparatu fotograficznego.

