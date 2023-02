Nubia 50 Ultra pozuje na zdjęciu. Jest częściowa specyfikacja

Nubia Z50 Ultra to flagowiec, który zbliża się wielkimi krokami. Do sieci wyciekło zdjęcie telefonu, które prezentuje nam przód z ekranem, który nie ma żadnego wcięcia dla kamery do selfie. Ta została schowana pod wyświetlaczem. Częściowa specyfikacja techniczna smartfona Nubia Z50 Ultra jest już znana.