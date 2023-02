Motorola Razr 2023 na renderach. Drugi ekran jest bardzo ciekawy

Motorola Razr 2023 to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci wyciekły rendery prasowe, które ujawniają nam drugi ekran na pleckach. Ten jest duży i bardzo ciekawy. Takiego rozwiązania, które ma Motorola Razr 2023, na rynku jeszcze nie było. Rzućmy sobie na to okiem.