Vivo X Fold 2 w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja

Vivo X Fold 2 to pierwszy składany smartfon, który otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Źródło wspomina także o baterii, która ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 120 W. Zobaczmy sobie, co jeszcze Vivo X Fold 2 ma zaoferować pod kątem wyposażenia.

Vivo X Fold 2 to składany smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Pierwsze informacje na jego temat uzyskał leaker Digital Chat Station. Jest to częściowa specyfikacja techniczna. Szczegółów nie ma zbyt wiele i obejmują one tylko procesor oraz baterię wraz z szybkim ładowaniem. Zobaczmy sobie, czego się dowiadujemy.

Vivo X Fold 2 będzie pierwszym smartfonem ze składanym ekranem, który otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Następnie mamy nieco większą baterię względem poprzedników. To akumulator o pojemności 4800 mAh. Wiemy, że ma on wspierać szybkie ładowanie o mocy 120 W.

Pełna specyfikacja Vivo X Fold 2 nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna Vivo X Fold 2 nie jest na razie znana. Składany smartfon skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Spodziewajmy się jednak całkiem konkretnego aparatu fotograficznego. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać, ale te z pewnością poznamy jeszcze przed planowaną premierą.

