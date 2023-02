Premiera POCO C55 — cena i specyfikacja techniczna

POCO C55 to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się w Indiach. Specyfikacja techniczna nie jest z wysokiej półki, ale tak właśnie miało być. Telefon ma duży ekran o rozdzielczości HD+ oraz procesor MediaTek Helio G85. Cena POCO C55 jest atrakcyjna i na start producent ponadto przygotował promocję.

POCO C55 to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Za nami debiut w Indiach, gdzie cena telefonu jest naprawdę atrakcyjna. Jak natomiast prezentuje się specyfikacja techniczna urządzenia? Zobaczmy sobie, co ten model ma do zaoferowania.

Duży ekran LCD

POCO C55 ma duży wyświetlacz wykonany w technologii IPS LCD. Ekran ma przekątną na poziomie 6,71 cala i oferuje rozdzielczość HD+. Odświeżanie obrazu jest na standardowym poziomie 60 Hz, a próbkowanie dotyku odbywa się w 120 Hz. Panel ma wcięcie w postaci łezki, gdzie umieszczono przednią kamerę do selfie. Całość pokryto szkłem ochronnym Panda Glass.

Procesor MediaTek Helio G85

Sercem smartfona POCO C55 jest procesor MediaTek Helio G85. Jest to 8-rdzeniowa jednostka CPU, która w benchmarku AnTuTu może pochwalić się osiągami na poziomie ponad 260 tys. punktów. Chip wspomagany jest przez 4 lub 6 GB pamięci RAM, która może zostać zwiększona poprzez wirtualną o dodatkowe 5 GB. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca.

Cena POCO C55 jest atrakcyjna

Cena POCO C55 jest bardzo atrakcyjna. Smartfon został wyceniony w Indiach na 9499 rupii, czyli około 511 zł. W droższej opcji jest to 10999 rupii. (ok. 592 zł). Warto dodać, że na start przygotowano promocję, gdzie można zaoszczędzić 1 tys. rupii. Do wyboru są trzy kolory obudowy, której wykończenie przypomina skórę. Spełnia ona założenia normy ochronnej IP52.

Podwójny aparat 50 MP

POCO C55 ma podwójny aparat fotograficzny, który ma główny sensor z matrycą 50 MP. Dodatkowym elementem jest czujnik głębi 2 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 5 megapikseli. Producent chwali się trybem nocnym, który ma pozwolić na robienie lepszych zdjęć po zmroku.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową smartfona POCO C55 umieszczono baterię o pojemności 5000 mAh. Akumulator nie wspiera szybkiego ładowania. Odbywa się ono z użyciem ładowarki o mocy 10 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z nakładką MIUI. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

POCO C55 – specyfikacja techniczna

6,71-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G85

4 lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB

IP52

Android 12 z nakładką MIUI

źródło