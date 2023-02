Google Pixel Fold z większą baterią od innych składanych smartfonów

Google Pixel Fold to składany smartfon, który ponownie pojawia się w przeciekach. Tym razem związane są one z baterią oraz wymiarami. Telefon będzie nieco większy od Oppo Find N2, ale pod obudową otrzyma pojemniejszy akumulator. Premiery telefonu Google Pixel Fold spodziewamy się później w 2023 roku.

Google Pixel Fold to składany smartfon, który był obiektem mnóstwa przecieków. Teraz doszło do kolejnych. Do sieci przedostały się informacje o wymiarach telefonu. Przy okazji możemy zobaczyć, czego można się spodziewać pod tym względem w porównaniu do Oppo Find N2 i Samsunga Galaxy Z Fold 4. Powinna pojawić się także większa bateria.

Wymiary Google Pixel Fold to 140 x 80 mm. To nieco więcej w porównaniu do Oppo Find N2. Serwis źródłowy twierdzi, że dzięki temu pod obudową zmieści się nieco większa bateria względem konkurencji. Nadal będzie to akumulator o pojemności mniejszej od 5000 mAh, ale i tak będzie on większy niż w innych składanych smartfonach.

Składany smartfon Google Pixel Fold z Tensor G2

Wiemy też, że sercem smartfona Google Pixel Fold będzie autorski procesor Tensor G2, który znamy z modeli 7 i 7 Pro. Z tyłu obudowy znajdzie się potrójny aparat fotograficzny podobny do tego, który znamy z pozostałych telefonów z serii z logo G.

