Xiaomi 13T później w 2023 roku. Serii 13S nie będzie

Xiaomi 13T i 13T Pro to kolejne flagowce marki. Smartfony zostaną zaprezentowane później w 2023 roku. Dowiadujemy się, że ta seria zastąpi linię Xiaomi 13S, która to nie jest w planach chińskiej marki. Zeszłoroczne flagowce z serii 12S obejmowały trzy modele, w tym drogi wariant z dopiskiem Ultra w nazwie.

Xiaomi 13T oraz 13T Pro to flagowe smartfony marki, które zobaczymy w ofercie później w 2023 roku. Wstępne informacje na temat tej serii ujawnił leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu firmy. Linia ma pojawić się zamiast serii 13S.

W zeszłym roku Xiaomi wprowadziło do oferty modele z serii 12S i były to trzy smartfony. Topowym z nich był model 12S Ultra, który to jednak nigdy nie trafił na globalne rynki. Sytuacja ma wyglądać inaczej w przypadku modelu 13 Ultra. Zostanie on pokazany w kwietniu, a potem spodziewajmy się go także w Europie.

Smartfony Xiaomi 13T w drugiej połowie 2023 roku

Xiaomi 13T i model Pro zostaną wprowadzone do oferty w drugiej połowie 2023 roku. Specyfikacja techniczna telefonów nie jest na razie znana. Jeden z nich pewnie otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2+. Spodziewajmy się też baterii z bardzo szybkim ładowaniem. Na szczegóły związane z wyposażeniem trzeba jednak poczekać.

