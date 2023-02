Vivo V27 Pro blisko. Wycieka cena i częściowa specyfikacja techniczna

Vivo V27 Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Mamy rendery, które ujawniają nam design. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Telefon ma zakrzywiony ekran i procesor MediaTek Dimensity 8200. Ponadto Vivo V27 Pro otrzyma aparat z sensorem Sony IMX 766V.

Vivo V27 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się 1 marca. Termin ten dotyczy Indii i wraz z tym telefonem pojawi się także tańszy model. Cena droższego to 42 tys. rupii, czyli około 2260 zł. Co w zamian? Zobaczmy, jak prezentuje się częściowa specyfikacja techniczna.

Smartfon Vivo V27 Pro ma zakrzywiony ekran o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 8200. Będzie on wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Aparat fotograficzny jest potrójny i ma główny sensor Sony IMX 766V.

Pełna specyfikacja techniczna Vivo V27 Pro nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna Vivo V27 Pro nie jest na razie znana. Wiemy, że ekran ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które wyśrodkowano. Aparat fotograficzny jest potrójny i został całkiem nieźle zaprojektowany. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jeszcze poczekać. Zapewne poznamy je przed planowaną na początek marca premierą.

