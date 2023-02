POCO X5 GT z kolejnym certyfikatem. Premiera coraz bliżej

POCO X5 GT to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie otrzymało kolejny certyfikat, który przybliża je do rynkowego debiutu. Tym razem został on nadany przez singapurski urząd IMDA. Wiemy, że smartfon POCO X5 GT ma być tak naprawdę przebrandowanym modelem Redmi Note 12 Turbo.

Nowy certyfikat został nadany modelowi POCO X5 GT przez singapurski urząd IMDA. Urządzenie pojawiło się tam pod nazwą kodową 23049PCD8G. Z informacji ujawnionych na stronie wynika, że smartfon ma modem zapewniający łączność z sieciami 5G oraz moduł NFC.

Smartfon POCO X5 GT coraz bliżej

Smartfon POCO X5 GT zostanie wprowadzony do oferty w ciągu kilku najbliższych tygodni. Będzie to już trzeci model z tej serii. Telefon otrzyma ekran o rozdzielczości Full HD+ oraz jeden z procesorów Qualcomma. Bateria ma zaoferować pojemność 5000 mAh, a główny sensor aparatu fotograficznego ma matrycę 50 MP. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MIUI 14.

