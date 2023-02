OnePlus 11 Concept już na MWC 2023. Jest teaser

OnePlus 11 Concept to specjalna wersja flagowca, która zostanie zaprezentowana w trakcie targów MWC 2023. Producent udostępnił teaser, który ujawnia nam wygląd telefonu i wiemy, że na jego obudowie znajdzie się specjalne podświetlenie. Zobaczmy sobie, jak wygląda OnePlus 11 Concept i co o nim wiemy.

OnePlus 11 Concept to smartfon, który zostanie pokazany pod koniec miesiąca. Nastąpi to w trakcie barcelońskich targów MWC 2023, które odbędą się w stolicy Katalonii w dniach 27 lutego – 2 marca. Producent udostępnił pierwszy teaser poświęcony temu urządzeniu. Ten ujawnia nam kilka ciekawych szczegółów.

Teaser poświęcony OnePlus 11 Concept ujawnia nam, że aparat fotograficzny znajduje się na okrągłej wyspie i ta naprawdę jest duża. Jest z pewnością większa względem tej, którą znamy z ostatniego flagowca marki. Obiektywy są trzy i jeden z nich jest peryskopowy. Następnie mamy podświetlenie w kształcie zygzaka. Wygląda to na pewno ciekawie.

Premiera OnePlus 11 Concept pierwszego dnia MWC 2023

Wiemy, że OnePlus 11 Concept zostanie zaprezentowany pierwszego dnia targów MWC 2023 w Barcelonie. Konferencja firmy odbędzie się 27 lutego i tam zostanie pokazany ten smartfon. Oczywiście jest to urządzenie koncepcyjne, a więc nie spodziewajmy się, że trafi do regularnej sprzedaży. Na to się nie zanosi.

źródło