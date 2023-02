Xiaomi 13 Ultra — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Xiaomi 13 Ultra to nadchodzący flagowiec marki. Premiera smartfona ma odbyć się w przyszłym kwartale 2023 r. Co zaoferuje specyfikacja techniczna i co jeszcze wiemy o tym telefonie? Informacji jest już całkiem sporo. Jednak cena Xiaomi 13 Ultra z pewnością nie będzie niska, ale smartfon powinien być konkretny.

Xiaomi 13 Ultra to smartfon, który był już obiektem różnych przecieków. Jaka będzie jego cena i specyfikacja techniczna oraz co wiemy o tym urządzeniu przed premierą? Po sieci krążą już pierwsze zdjęcia oraz rendery, które ujawniają nam planowany design. Zobaczmy sobie, co już wiadomo na temat tego telefonu.

Poczwórny aparat z logo Leica

Xiaomi 13 Ultra będzie wyróżniać się przede wszystkim aparatem fotograficznym. Ponownie będzie to owoc współpracy z firmą Leica, której logo znajdzie się na obudowie. Wiemy, że elementy kamery zostały umieszczone na dużej wyspie w kształcie okręgu. Obiektywy są cztery i jeden z nich jest peryskopowy. Ma to być nowe rozwiązanie, które ma zapewnić duże możliwości z zakresu zoomu. Użyte sensory nie są znane, ale głównym będzie pewnie 1-calowy Sony IMX.

Procesor Snapdragon 8 Gen 2

Sercem Xiaomi 13 Ultra będzie procesor Snapdragon 8 Gen 2. To ostatni SoC Qualcomna dla flagowców z Androidem i wybór tego chipu wydaje się oczywistym. Spodziewajmy się, że będzie on wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast w przypadku miejsca na dane spodziewajmy się opcji od 256 GB i będą to szybkie kości UFS 4.0.

Cena Xiaomi 13 Ultra będzie wysoka

Cena Xiaomi 13 Ultra nie jest na razie znana, ale z pewnością nie będzie niska. Spodziewajmy się, że w Chinach będą to kwoty zaczynające się od około 6 tys. juanów, czyli ok. 3890 zł. Natomiast w Europie zapłacimy jeszcze więcej, bo wiemy, że ten telefon ma trafić do sprzedaży także na Starym Kontynencie, ale tutaj trzeba będzie liczyć się z wydatkiem na poziomie ponad tys. euro.









Wysokiej klasy ekran AMOLED

Xiaomi 13 Ultra otrzyma wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED i będzie to wysokiej klasy panel. Jego parametry nie są na razie znane, ale spodziewajmy się, że zaoferuje on zmienne odświeżanie obrazu na poziomie co najmniej 120 Hz oraz rozdzielczość QHD+. Poza tym z pewnością nie zabraknie wsparcia dla standardów HDR10+ czy Dolby Vision.

Premiera na rynkach globalnych

Wiemy też, co przekazał już w zeszłym roku jeden z założycieli firmy, że Xiaomi 13 Ultra będzie dostępny także na rynkach globalnych. W przypadku poprzednika tak się nie stało i jego dostępność ograniczono do Chin. W przypadku tegorocznego modelu tak nie będzie. Najpierw jednak debiut odbędzie się w Państwie Środka i tu plotki mówią o kwietniu. W Europie poczekamy sobie nieco dłużej.

Specyfikacja techniczna owiana tajemnicą

O specyfikacji technicznej Xiaomi 13 Ultra wiadomo obecnie bardzo niewiele. Smartfon skrywa pod tym względem przed nami jeszcze całe mnóstwo tajemnic. Pewnym w zasadzie jest tylko procesor i ewentualnie rozmiary pamięci. Bateria pewnie będzie miała pojemność około 5000 mAh i wspierała szybkie ładowanie. Więcej szczegółów poznamy pewnie bliżej premiery.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło: opracowanie własne