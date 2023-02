Redmi A2 blisko. Jest cena, specyfikacja i rendery

Redmi A2 to nowy, budżetowy smartfon Xiaomi. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci wyciekły rendery prasowe oraz specyfikacja techniczna telefonu. Przy okazji znana jest także cena Redmi A2 i ta jest bardzo niska. Niestety smartfon ma bardzo podstawowe wyposażenie z niższej półki.

Redmi A2 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz doszło do kolejnego. Do sieci przedostały się rendery prasowe telefonu oraz jego specyfikacja techniczna. Znana jest także cena modelu, która jest bardzo atrakcyjna. Urządzenie ma kosztować tylko 96,99 euro, czyli około 463 zł.

Smartfon Redmi A2 ma 6,52-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości HD+. Sercem telefonu jest procesor MediaTek Helio G36. Jest on wspomagany przez 2 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono tylko 32 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i obsługuje ładowanie o mocy 10 W.

Redmi A2 ma też podwójny aparat fotograficzny. Składa się on z sensorów 8 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli na robienie selfie w jakości do 5 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 Go. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Redmi A2 – specyfikacja techniczna

6,52-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G36

2 GB pamięci RAM

32 GB miejsca na dane

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze microUSB

Android 13 Go

