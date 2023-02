ASUS ROG Phone 7 pozuje na zdjęciu. Jest częściowa specyfikacja

ASUS ROG Phone 7 to smartfon do gier, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekło zdjęcie, które prezentuje prototyp telefonu. Na nim widoczna jest częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Wiemy, że ASUS ROG Phone 7 ma procesor Snapdragon 8 Gen 2 wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM.