Xiaomi 13 Ultra blisko. Wycieka zdjęcie smartfona

Xiaomi 13 Ultra to nadchodzący flagowiec marki. Do sieci wyciekło zdjęcie, które prezentuje nam nowy telefon na żywo. Smartfon ma aparat fotograficzny z logo firmy Leica, który umieszczono na dużej i okrągłej wyspie. Kamera modelu Xiaomi 13 Ultra składa się z czterech obiektywów oraz innych elementów.

Xiaomi 13 Ultra to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Plotki mówią o tym, że jego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Tymczasem do sieci wyciekło pierwsze zdjęcie, na którym został uchwycony nowy flagowiec. W ten sposób mamy okazję zobaczyć, jak urządzenie prezentuję się na żywo. Jest na co rzucić okiem.

Zdjęcie Xiaomi 13 Ultra pokazuje nam tył obudowy, gdzie znajduje się aparat fotograficzny. Poszczególne elementy kamery umieszczono na dużej wyspie w kształcie okręgu. Pośrodku umieszczono logo firmy Leica, która pomogła w opracowaniu aparatu. Można też dostrzec cztery obiektywy.

Zdjęcie Xiaomi 13 Ultra na kilka tygodni przed premierą

Flagowiec Xiaomi 13 Ultra według przecieków ma zadebiutować w kwietniu 2023 r. Do premiery pozostało więc już tylko kilka tygodni. Telefon ma być konkretny. Dostanie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 czy inne mocne podzespoły. Pełna specyfikacja techniczna smartfona na razie nie jest jeszcze znana.

