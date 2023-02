Realme GT 3 z datą premiery. Cena, specyfikacja i co wiemy przed debiutem

Realme GT 3 to flagowiec, którego debiut jest blisko. Została ujawniona data premiery i telefon zobaczymy pod koniec miesiąca. Specyfikacja techniczna jest już znana, bo to przebrandowane urządzenie z Chin. Co z ceną z Realme GT 3 i czego jeszcze mamy się spodziewać wraz z premierą nowego smartfona?