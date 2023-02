Oppo Find N2 Flip wkrótce w Polsce. Cena i specyfikacja już znane

Oppo Find N2 Flip to składany smartfon, który na dniach zadebiutuje w Polsce. Cena w kraju zostanie podana w przyszłym tygodniu i będzie atrakcyjna. Specyfikacja techniczna oraz możliwości tego telefonu są już znane. Zobaczmy sobie, kiedy Oppo Find N2 Flip pojawi się nad Wisłą i ile powinien kosztować.

Oppo Find N2 Flip ro składany smartfon, który w Chinach debiutował w grudniu. Teraz doczekaliśmy się globalnej premiery i urządzenie zostało ogłoszone m.in. w Europie. Na dniach pojawi się także w Polsce. Specyfikacja techniczna nie jest już tajemnicą. Co natomiast z ceną telefonu? Ta również jest znana, ale jeszcze nie w złotówkach.

Cena Oppo Find N2 Flip w Polsce powinna być atrakcyjna

Cena Oppo Find N2 Flip została ogłoszona m.in. w Wielkiej Brytanii. Tam telefon wyceniono na 849 funtów, czyli około 4550 zł. Kwota w Polsce zostanie podana w przyszłym tygodniu. Nastąpi to 27 lutego. Spodziewajmy się jednak, że będzie to właśnie około 4,5 tys. zł i tyle kosztuje w kraju główny rywal tego telefonu z oferty Samsunga.

Dobry aparat fotograficzny

Składane smartfony podobne do Oppo Find N2 Flip do tej pory miały raczej przeciętne aparaty fotograficzne, ale teraz to ulega zmianie. Kamera telefonu jest całkiem niezła. Główny obiektyw szerokokątny ze światłem f/1.8 został połączony z sensorem Sony IMX890 z matrycą 50 MP. Autorski chip NPU MariSilicon X pozwala na nagrywanie wideo 4K nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Drugi obiektyw połączono z sensorem 8 MP. Natomiast przednią kamerę z matrycą 32 MP.

Wydajny procesor MediaTeka i szybkie ładowanie baterii

Oppo Find N2 Flip ma mocny procesor MediaTek Dimensity 9000+, który jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Takie połączenie zapewnia optymalną wydajność telefonu. Natomiast bateria ma pojemność 4300 mAh i wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 44 W. Naładowanie akumulatora do 50 proc. trwa 23 min., a do pełna 59 min.

Dwa ekrany

Oppo Find N2 Flip ma dwa ekrany. Główny wyświetlacz, który jest rozkładany, ma przekątną 6,8 cala i oferuje rozdzielczość Full HD+. Ponadto zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Z tyłu obudowy (obok aparatu) umieszczono dodatkowy ekranik AMOLED o przekątnej 3,26 cala oraz rozdzielczości 382 x 720 pikseli.

Długie wsparcie producenta

Składany smartfon Oppo Find N2 Flip wyróżnia się także bardzo długim wsparciem ze strony producenta. Firma deklaruje aż cztery lata aktualizacji dla nakładki ColorOS, a więc tym samym kolejnych wersji Androida. Natomiast w piątym roku od premiery zapewni dodatkowe wsparcie w postaci patchy z zakresu bezpieczeństwa. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Oppo Find N2 Flip – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2520 pikseli

3,26-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 382 x 720 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9000+

8 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 MP

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

191 g

Android 13 z ColorOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło: komunikat prasowy