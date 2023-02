Samsung Galaxy A24 4G blisko. Jest częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy A24 4G to smartfon, którego premiera zbliżą się wielkimi krokami. Tymczasem telefon otrzymał kolejny certyfikat, który przybliża go do debiutu. Pełna specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A24 4G nie jest na razie znana. Pewne szczegóły związane z wyposażeniem są jednak już znane.

Samsung Galaxy A24 4G otrzymał certyfikat od tajlandzkiego urzędu NBTC. Smartfon ukrywa się pod nazwą kodową SM-A245F/DSN, a więc jest to wersja Dual SIM. Wbudowany modem zapewnia łączność z sieciami LTE. Wsparcia dla 5G tutaj nie znajdziemy.

Pełna specyfikacja modelu Samsung Galaxy A24 4G nieznana

Samsung Galaxy A24 4G ma procesor Helio G99 SoC, który jest wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Aparat fotograficzny ma otrzymać główny sensor 50 MP. Natomiast ekran to panel ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Oczywiście z nakładką One UI 5. Pełna specyfikacja techniczna tego smartfona nie jest jednak na razie znana.

