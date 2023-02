Oppo Find X6 Pro to smartfon, który zaoferuje szybkie ładowanie baterii. Dowiadujemy się, że zostanie zapewnione wsparcie dla ładowarki SuperVOOC o mocy 100 W. W przypadku tańszego modelu będzie to 80 W. Premiera smartfona Oppo Find X6 Pro odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.

Oppo Find X6 Pro to flagowiec, którego premiera odbędzie się później w tym miesiącu. Tymczasem dowiadujemy się, że smartfon zaoferuje szybkie ładowanie baterii. Producent zdecydował się na autorską technologię SuperVOOC, którą wykorzystano już w modelu OnePlus 11 5G. Co to za rozwiązanie?

Smartfon Oppo Find X6 Pro zaoferuje szybkie ładowanie baterii SuperVOOC z wykorzystaniem ładowarki o mocy 100 W i parametrach 11 V / 9,1 A. Natomiast w przypadku tańszego modelu będzie to technologia o mocy 80 W (11 V / 7,3 A). Informacje na ten temat zostały dostrzeżone na stronie urzędu 3C, gdzie nadano stosowane certyfikaty.

Premiera Oppo Find X6 Pro blisko

Smartfon Oppo Find X6 Pro zostanie zaprezentowany później w tym miesiącu. Premiera odbędzie się przed targami MWC 2023. Wiemy, że flagowiec ma ekran QHD+, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oraz potrójny aparat fotograficzny z sensorami 50 MP. Specyfikacja techniczna zapowiada się konkretnie.

