Motorola Moto G Stylus 2023 pozuje na renderze

Motorola Moto G Stylus 2023 to smartfon, których nie został dochowany w tajemnicy do premiery. W sieci pojawił się render, który ujawnia nam wygląd tego telefonu. W zestawie znajdzie się rysik, który można schować w obudowie. Zobaczmy sobie, jak wygląda Motorola Moto G Stylus 2023 i co wiemy o tym smartfonie.