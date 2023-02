Honor Magic 5 Lite 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Honor Magic 5 Lite 5G to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena telefonu jest już znana. Specyfikacja techniczna również. Przedsprzedaż na wybranych rynkach w Europie rozpocznie się 20 lutego. Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,67-calowy ekran AMOLED

Honor Magic 5 Lite 5G ma ekran wykonany w technologii AMOLED. Jest to 6,67-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 120 Hz. W przypadku PWM Dimming jest to 1920 Hz. Pod ekranem znajduje się czytnik linii papilarnych, a przednia kamerka do selfie została umieszczona w okrągłym wcięciu.

Procesor Snapdragon 695

Sercem modelu Honor Magic 5 Lite 5G jest procesor Snapdragon 695 z GPU Adreno 619. To sprawdzony i bardzo popularny chip Qualcomma dla smartfonów ze średniej półki cenowej. Chip wspomagany jest w nowym telefonie przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM, którą można rozszerzyć o dodatkowe 5 GB poprzez wirtualną. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca.

Cena Honor Magic 5 Lite 5G atrakcyjna

Cena Honor Magic 5 Lite 5G jest już całkiem atrakcyjna. Smartfon w Europie będzie dostępny za 379 euro, czyli około 1807 zł. Do wyboru jest tylko jedna konfiguracja sprzętowa i innych producent nie przewidział. Dostępne kolory obudowy to czarny, srebrny oraz zielony.

Potrójny aparat 64 MP

Honor Magic 5 Lite 5G ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny, który połączono z matrycą 5 MP. Całość uzupełnia kamerka do zdjęć makro 2 MP. Natomiast w przypadku przedniej można liczyć na selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5100 mAh

Pod obudową smartfona Honor Magic 5 Lite 5G umieszczono baterię o pojemności 5100 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 40 W. Producent deklaruje po 30 minutach ładowania do 12,5 h oglądania wideo. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką Magic UI 6.1. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Honor Magic 5 Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 695 z GPU Adreno 619

6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5100 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

175 g

Android 12 z Magic UI 6.1

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło