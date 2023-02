OnePlus 12 i Ace 3. Na tych smartfonach ma skupić się marka

OnePlus 12 i Ace 3 to nadchodzące smartfony marki. Firma zamierza w najbliższym czasie skupić się na tych modelach. Wynika to z faktu, że OnePlus stawia na serię flagowców z numerami oraz linię Ace. Tak ma być przynajmniej w Chinach i ta decyzja niekoniecznie musi dotyczyć rynków globalnych.

OnePlus 12 i Ace 3 to dwa smartfony marki, które zobaczymy dopiero za jakiś czas. Dowiadujemy się, że firma planuje skupić się na tych dwóch seriach. Takie informacje przekazał prezes chińskiego oddziału producenta, Li Jie. Przy okazji potwierdził, że w najbliższym czasie nie ma w planach modeli z dopiskami Pro w nazwie.

Li twierdzi, że OnePlus ma skupić się na seriach Ace oraz flagowców z numerkami w nazwie na terenie Chin. Decyzja zapewne wynika z bardzo dobrego odbioru modeli 11 5G oraz Ace 2, które to niedawno debiutowały w Państwie Środka. Tam też spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony klientów.

Smartfony OnePlus 12 i Ace 3 nieprędko

Smartfony OnePlus 12 oraz Ace 3 to modele, których to prędko w ofercie nie zobaczymy. Nastąpi to pewnie najwcześniej późną jesienią 2023 r. Tak więc jeszcze trochę sobie na nie poczekamy. Pierwszy z wymienionych flagowców otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 3. Na więcej szczegółów trzeba będzie na razie poczekać.

źródło