Honor Magic 5 Pro pozuje na zdjęciach. Tak wygląda nowy smartfon

Honor Magic 5 Pro to flagowiec, którego premiera odbędzie się pod koniec tego miesiąca. Tymczasem w sieci pojawiły się dwa zdjęcia, na których uchwycono to urządzenie. Mamy okazję zobaczyć przód telefonu, gdzie znajduje się ekran. Przy okazji wiemy, że Honor Magic 5 Pro zaoferuje 5-krotny zoom optyczny.

Honor Magic 5 Pro to flagowiec, którego premiera odbędzie się w trakcie targów MWC 2023 w Barcelonie. Wraz ze składanym smartfonem Vs w wersji globalnej. Tymczasem do sieci przedostały się dwa zdjęcia pierwszego telefonu, które udostępnił leaker Digital Chat Station. Zobaczmy sobie, co na nich widać.

Zdjęcia smartfona Honor Magic 5 Pro prezentują nam przód, gdzie znajduje się ekran. Widzimy, że wyświetlacz ma podwójną kamerę do selfie. Na nim widać też uruchomione oprogramowanie aparatu fotograficznego. Wiemy, że kamera wspiera 5-krotny zoom optyczny, ale jej specyfikacja techniczna nie jest znana.

Smartfon Honor Magic 5 Pro ze Snapdragonem 8 Gen 2

Sercem modelu Honor Magic 5 Pro będzie procesor Snapdragon 8 Gen 2. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który oferuje naprawdę dużą wydajność. Spodziewajmy się, że będzie on wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast w przypadku miejsca na dane będą to szybkie kości UFS 4.0.

