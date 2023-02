Android Auto i Pogoda. Google przywróci ikonę w Coolwalk

Android Auto wcześniej wyświetlało informacje związane z pogodą, ale Google usunęło je w 2019 r. Nastąpiło to w trakcie wdrożenia odświeżonego interfejsu. Potem element przywrócono, ale wraz z aktualizacją Coolwalk ponownie się go pozbyto. Wygląda na to, że zostanie on jednak ponownie dodany.

Android Auto z interfejsem opartym na projekcie Coolwalk wyświetla informacje związane z pogodą na specjalnej karcie, ale pojawia się ona tylko na wyższych wyświetlaczach. Takich jak ten widoczny powyżej. W tych bardziej tradycyjnych takiego elementu nie ma. Google planuje jednak przywrócić funkcję, co potwierdził jeden z pracowników firmy.

Pogoda w Android Auto poprzez Asystenta Google

Jeśli pogoda jest dla was niezbędna w Android Auto, to pamiętajcie, że istnieje inny sposób na wyświetlenie takich informacji. Jest to możliwe z użyciem zapytania do Asystenta Google, który to następnie zwróci takie wyniki. Jest to jednak rozwiązanie na okrętkę, ale wkrótce element powinien stać się łatwiej dostępny. W opracowaniu są też nowe animacje.

