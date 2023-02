Xiaomi Mix Fold 3 w drodze. Składany smartfon otrzyma lepszy aparat

Xiaomi Mix Fold 3 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się później w 2023 r. Tymczasem do sieci przedostały się pierwsze informacje obejmujące ten model telefonu. Obejmują one m.in. aparat fotograficzny oraz ekrany mające trafić do tego urządzenia. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

Składany smartfon Xiaomi Mix Fold 3 otrzyma ekrany, które nie mają wcięć dla kamery do selfie. Aparaty te zostaną schowane pod wyświetlaczami, a więc nie spodziewajmy się otworów. Telefon ma też otrzymać mocny procesor, ale konkretna jednostka nie została wymieniona. Szczegóły te poznamy zapewne z czasem.

Składany smartfon Xiaomi Mix Fold 3 otrzyma lepszy aparat

Xiaomi Mix Fold 3 ma dostać aparat fotograficzny z obiektywem peryskopowym. To oznacza, że kamera zapewni duże możliwości z zakresu zoomu. Więcej szczegółów na razie nie podano, ale pod tym względem nowy składany smartfon powinien zapewnić znacznie większe możliwości z zakresu robienia zdjęć czy nagrywania filmów.

