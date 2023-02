Samsung Galaxy M54 5G z kolejnym certyfikatem. Premiera jest blisko

Samsung Galaxy M54 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon uzyskał kolejny certyfikat, który przybliża go do premiery. Tym razem został on nadany przez Bluetooth SIG. Pełna specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy M54 5G nadal nie jest znana. Pewne szczegóły jednak poznaliśmy.

Samsung Galaxy M54 5G to smartfon, który niedawno pozował na renderach. Teraz dowiadujemy się, że uzyskał kolejny certyfikat przybliżający urządzenie do premiery. Tym razem został on nadany przez Bluetooth SIG. Tam dowiadujemy się, że telefon ma niebieski ząbek w najnowszej wersji z numerkiem 5.3.

Samsung Galaxy M54 5G to średniak z procesorem Exynos 1380. SoC jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM, a całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Oczywiście z autorską nakładką w postaci One UI 5. Telefon ma płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, którą wyśrodkowano u góry.

Pełna specyfikacja modelu Samsung Galaxy M54 5G nieznana

Na razie do sieci nie wyciekła pełna specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy M54 5G i nie jest ona jeszcze znana. Wiadomo jednak, że telefon ma potrójny aparat fotograficzny. Obiektywy nie są umieszczone na wyspie i wystające są tylko same pierścienie. Premiera smartfona powinna odbyć się później w tym kwartale.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło