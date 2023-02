Samsung Galaxy A34 5G w nowym przecieku. Jest specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy A34 5G to smartfon, który był już obiektem wielu przecieków. Znamy jego design. Natomiast teraz do sieci przedostała się specyfikacja techniczna, która jest w zasadzie kompletna. Cena telefonu będzie wyższa w porównaniu do poprzednika. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym urządzeniu.

Samsung Galaxy A34 5G ma płaski ekran Super AMOLED o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 900. Chip wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowanie o mocy 25 W.

Aparat fotograficzny smartfona Samsung Galaxy A34 5G ma główny sensor 48 MP. Obiektyw ultraszerokokątny współpracuje z matrycą 8 MP. Całość uzupełnia kamera 5 MP do zdjęć makro. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 13 megapikseli. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A34 5G – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Mediatek Dimensity 900

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

IP 67

czytnik linii papilarnych

Android 13 z One UI 5

źródło