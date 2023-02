One UI 5.1 to większa aktualizacja dla telefonów Koreańczyków, która jest w drodze. Wkrótce otrzymają ją modele Samsung Galaxy S22, Z Fold 4 i Flip 4. Kiedy to nastąpi? Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił jeden z kanadyjskich operatorów. Aktualizacja One UI 5.1 dla starszych smartfonów jest blisko.