Infinix Smart 7 blisko. Jest specyfikacja techniczna smartfona

Infinix Smart 7 to nowy smartfon marki. Telefon został dostrzeżony na stronie producenta. Cena nie jest jeszcze znana. Została jednak udostępniona specyfikacja techniczna oraz rendery urządzenia. Smartfon ma 6,6-calowy ekran HD+ czy baterię 5000 mAh. Zobaczmy, co jeszcze Infinix Smart 7 ma do zaoferowania.