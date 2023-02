Huawei MatePad SE 10.4 oficjalnie. Cena i specyfikacja tabletu

Huawei MatePad SE 10.4 to nowy tablet chińskiej marki. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna odpowiada kwocie, którą życzy sobie producent. Urządzenie ma ekran IPS 2K, procesor Snapdragon 680 oraz baterię o pojemności 7700 mAh. Zobaczmy, co tablet Huawei MatePad SE 10.4 ma do zaoferowania.