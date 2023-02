Samsung Galaxy A54 5G — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Debiut jest blisko i do sieci niedawno przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy też, że cena modelu Samsung Galaxy A54 5G ma być wyższa względem poprzednika. Zobaczmy sobie, co wiemy o tym telefonie przed debiutem.

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Jego premiera powinna odbyć się przed końcem lutego. Co wiemy na kilka tygodni przed debiutem? Okazuje się, że całkiem sporo. Cena oraz częściowa specyfikacja techniczna są już znane. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

6,4-calowy ekran AMOLED

Samsung Galaxy A54 5G otrzyma ekran wykonany w technologii AMOLED. To płaski wyświetlacz o przekątnej 6,4 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 120 Hz. Spodziewajmy się również wysokiej jasności maksymalnej. Przednia kamera zostanie umieszczona w okrągłym wcięciu, które zostanie wyśrodkowane u góry.

Procesor Exynos 1380

Sercem smartfona Samsung Galaxy A54 5G będzie nowy procesor Koreańczyków. Tym jest autorski chip Exynos 1380, który składa się z ośmiu rdzeni. Chip będzie wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane spodziewajmy się opcji w postaci 128 lub 256 GB miejsca.

Cena modelu Samsung Galaxy A54 5G wyższa

Cena modelu Samsung Galaxy A54 5G będzie wyższa względem poprzednika. W przypadku opcji mającej 128 GB miejsca na dane ma to być od 530 do 550 euro (ok. 2530-2630 zł). Natomiast w wersji z 256 GB pamięci ma to być pomiędzy 590 a 610 euro (ok. 2820-2915 zł). Widzimy więc, że są to wyższe kwoty w porównaniu do modelu A53, z czym trzeba po prostu się pogodzić.

Potrójny aparat fotograficzny

Samsung Galaxy A54 5G ma potrójny aparat fotograficzny. Poszczególne obiektywy nie zostały umieszczone na wyspie i zdecydowano się na wystające pierścienie. Wiemy, że główny sensor ma matrycę 50 MP. Informacje o pozostałych dwóch na razie owiane są tajemnicą. W przypadku przedniej kamery spodziewajmy się sensora 16 MP.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Pod obudową modelu Samsung Galaxy A54 5G znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh. Będzie ona obsługiwać ładowanie o mocy 25 W. Pod tym względem koreańska firma nie rozpieszcza, co warto mieć na uwadze. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 13. Oczywiście z autorską nakładką producenta w postaci One UI 5.1. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A54 5G – specyfikacja techniczna

6,4-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Exynos 1380

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2 lub 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

USB C

Android 13 z One UI 5.1

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło: opracowanie własne