Google Pixel 7a — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Google Pixel 7a to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Oficjalnej zapowiedzi spodziewamy się w trakcie majowej konferencji I/O 2023. Natomiast kilka tygodni później telefon powinien trafić do sprzedaży. Co z ceną i specyfikacją techniczną? Zobaczmy sobie, co wiemy o tym urządzeniu.

6,1-calowy ekran 90 Hz

Google Pixel 7a to smartfon, który otrzyma płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wyświetlacz ma przekątną 6,1 cala i zaoferuje obraz w rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy odświeżanie w zakresie do 90 Hz. Więcej parametrów na razie nie jest znanych i poznamy je pewnie bliżej planowanej premiery.

Procesor Tensor G2

Sercem smartfona Google Pixel 7a będzie autorski procesor Tensor G2. To ten sam układ, który znalazł się już pod obudowami modeli 7 i 7 Pro. Chip będzie wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefonu spodziewajmy się ponadto 128 GB miejsca na dane.

Cena Google Pixel 7a na poziomie poprzednika

Cena Google Pixel 7a nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak, że będą to kwoty na dotychczasowym poziomie lub bardzo zbliżone. To oznacza, że trzeba będzie szykować się na wydatek około 500 dol., czyli około 2230 zł. Oczywiście w Europie będzie to nieco więcej, co warto mieć na uwadze.

Podwójny aparat fotograficzny

Google Pixel 7a to smartfon, który otrzyma podwójny aparat fotograficzny. Został on zaprojektowany podobnie do kamery, którą znamy już z tej serii urządzeń. Firma trzyma się tego rozwiązania i na większe zmiany w tym zakresie na razie się nie zanosi. Spodziewajmy się, że główny sensor otrzyma matrycę 50 MP, a w dodatkowym będzie to 8 MP. Przedni aparat pozwoli na robienie selfie w jakości 16 megapikseli.

Bateria o pojemności około 4500 mAh

Akumulator mający trafić pod obudowę smartfona Google Pixel 7a nie jest na razie znany. Spodziewajmy się jednak, że będzie to bateria o pojemności około 4500 mAh. Nie zabraknie też modułu NFC, a całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 13. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Google Pixel 7a – specyfikacja techniczna

6,1-calowy ekran 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Tensor G2

8 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13

źródło: opracowanie własne