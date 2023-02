Sony Xperia 1 V pozuje na renderach. Jest częściowa specyfikacja

Sony Xperia 1 V to nadchodzący flagowiec Japończyków. W sieci pojawiły się rendery, które ujawniają nam planowany design oraz częściowa specyfikacja techniczna. Telefon ma 6,5-calowy ekran OLED i spodziewajmy się procesora Snapdragon 8 Gen 2. Zobaczmy sobie, jak wygląda Sony Xperia 1 V i co wiemy o tym smartfonie.

Sony Xperia 1 V to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Niedawno telefon pozował na zdjęciu. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery tego modelu, które opracował Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks. Ponadto została ujawniona częściowa specyfikacja techniczna. Rzućmy sobie na to okiem.









Smartfon Sony Xperia 1 V ma płaski ekran OLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 4K. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny, który został podobnie zaprojektowany do poprzedniej generacji. Prawdopodobnie jest to połączenie sensorów 48 i dwóch 12 MP.

Ponadto Sony Xperia 1 V ma dostać procesor Snapdragon 8 Gen 2. SoC będzie wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca. Urządzenie ma wymiary 161,0 x 69,3 x 8,5 mm i będzie pracować pod kontrolą Androida 13. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Sony Xperia 1 V – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości 4K UHD

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 48 + 12 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

161,0 x 69,3 x 8,5 mm

Android 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło