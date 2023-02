Samsung Galaxy S23 Ultra i S Pen. Co się stanie, gdy rysik schowa się odwrotnie?

Samsung Galaxy S23 Ultra ma w zestawie rysik S Pen. Zastanawialiście się nad tym, co się stanie w momencie, gdy piórko zostanie włożone do otworu odwrotną stroną? Okazuje się, że nic. Samsung zastosował w modelu Galaxy S23 Ultra mechanizm dla S Pen, który używa od lat i chroni on przed ewentualnymi uszkodzeniami.