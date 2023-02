OnePlus Nord 3 w przecieku. Wycieka specyfikacja techniczna

OnePlus Nord 3 to nadchodzący średniak marki. Smartfon nie został dochowany w tajemnicy do premiery i do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Ta zapowiada się naprawdę obiecująco. Zobaczmy sobie, co wiemy o telefonie OnePlus Nord 3 i czego mamy się spodziewać pod kątem wyposażenia.

OnePlus Nord 3 ma ekran AMOLED o przekątnej 6,5 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 120 Hz. Sercem telefonu jest procesor Mediatek Dimensity 8100 Max lub 8200. Bateria ma pojemność 4500 lub 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 100 W.

Ponadto OnePlus Nord 3 ma potrójny aparat fotograficzny. Składa się on z sensorów 50, 8 i 2 MP. Natomiast przednia kamerka do selfie pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord 3 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 8100 Max lub 8200

rozmiar pamięci RAM — brak informacji

rozmiar miejsca na dane — brak informacji

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 lub 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13

źródło