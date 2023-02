Samsung Galaxy S23 Ultra na torturach. Smartfon jest solidny

Samsung Galaxy S23 Ultra to najnowszy flagowiec marki. Smartfon trafił na tortury, gdzie została sprawdzona jego konstrukcja oraz obudowa. Telefon jest naprawdę wytrzymały, co potwierdziły przeprowadzone testy. Zobaczmy sobie, jak to urządzenie sobie poradziło.

Samsung Galaxy S23 Ultra ma ekran pokryty szkłem Gorilla Glass Victus 2. Jest ono bardzo mocne, co potwierdziły testy. Dobrze znosi próby rysowania monetą i w skali Mohsa wykazuje ubytek dopiero na ósmy stopniu, a większe zarysowania pojawiają się dopiero na dziewiątym. Sprawdzono też wodoszczelność obudowy, która spełnia założenia normy ochronnej IP68. Zobaczcie to na poniższym wideo.

Samsung Galaxy S23 Ultra to solidny smartfon

Smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra dobrze zniósł przeprowadzone tortury i testy wykazały, że telefon jest naprawdę solidny, co z pewnością cieszy. Koreańczycy przyłożyli uwagę do konstrukcji oraz obudowy, co zaowocowało opracowaniem odpornego urządzenia. Oczywiście nie oznacza to, że sprzęt jest niezniszczalny, ale mimo to powinien wiele znieść.

