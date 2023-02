Samsung Galaxy A54 i A34 z ceną. Będzie drożej

Samsung Galaxy A54 i A34 to smartfony, których premiera zbliża się wielkimi krokami. Jaka będzie cena telefonów? Do sieci wyciekły konkretne kwoty i okazuje się, że te względem poprzedników będą wyższe. Zobaczmy sobie, jakie będą ceny modeli Samsung Galaxy A54 i A34 oraz na jakie wydatki trzeba się szykować.

Samsung Galaxy A54 i A34 to smartfony, których premiera odbędzie się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Na temat obu modeli wiadomo już naprawdę sporo. Cena telefonów do tej pory pozostawała tajemnicą. Teraz to uległo zmianie i do sieci przedostały się informacje o kwotach.

Cena modelu Sams§§ung Galax§y A54 ma zaczynać się (w zależności od rynku) od 530 do 550 euro. Dotyczy to wersji mającej 128 GB miejsca na dane. Model mający 256 GB pamięci ma kosztować pomiędzy 590 a 610 euro. Natomiast w przypadku A34 ma to być od 410 do 430 euro i 480 euro za większy rozmiar pamięci.

Cena modeli Samsung Galaxy A54 i A34 wyższa od poprzedników

Widzimy, że ceny smartfonów Samsung Galaxy A54 i A34 będą wyższe w porównaniu do poprzedniej generacji. W przypadku modelu A53 były to kwoty od 450 euro. Natomiast dla A33 od 370 euro. Widać więc dosyć spore podwyżki, co warto mieć na uwadze. Niestety trzeba szykować się na większe wydatki, co trzeba brać pod uwagę.

