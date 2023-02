OnePlus Ace 2 Pro w drodze. Jest częściowa specyfikacja

OnePlus Ace 2 Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Pod obudową ma znaleźć się chip MediaTek Dimensity 9000 oraz bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 100 W. Co jeszcze wiemy o OnePlus Ace 2 Pro i kiedy zobaczymy tego smartfona?