Nokia G22 w Geekbench. Jest częściowa specyfikacja

Nokia G22 to smartfon HMD Global, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Tam pojawia się jego częściowa specyfikacja techniczna. Procesor użyty w modelu Nokia G22 jest ten sam, co w przypadku poprzednika. Jest to dosyć prosty chip Unisoc T606.

Nokia G22 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Będzie to dosyć prosty telefon HMD Global, co zdaje się potwierdzać częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Dostrzeżono ją w bazie Geekbench, gdzie testowano ten model. Zobaczmy sobie, co już o nim wiadomo.

Nokia G22 testowana w Geekbench miała procesor Unisoc T606. To dosyć prosty chip dla tańszych smartfonów z Androidem. Dokładnie ten sam znajduje się pod obudową poprzednika. Następnie mamy 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość pracowała pod kontrolą Androida 12.

Pełna specyfikacja modelu Nokia G22 tajemnicą

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Nokia G22 nie jest na razie znana. Baza Geekbench ujawnia nam tylko szczegóły wymienione wyżej. Spodziewajmy się, że HMD Global umieści w tym telefonie ekran o rozdzielczości HD+ i przekątnej około 6,5 cala. Oczekujmy także baterii o pojemności około 5000 mAh. Na więcej informacji będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Zapewne poznamy je jeszcze przed oficjalną premierą.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło