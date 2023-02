Realme GT 3 w drodze. Flagowiec otrzyma ładowanie jak model Neo 5

Realme GT 3 to kolejny flagowiec marki. Jego premiera ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Tak więc zobaczymy go najpewniej w trakcie targów MWC 2023 w Barcelonie. Wiemy, że otrzyma tak szybkie ładowanie baterii, jak w modelu Neo 5. Możliwe, że Realme GT 3 jest tym samym telefonem, ale pod inną nazwą.

Realme GT 3 to kolejny flagowiec marki, który zadebiutuje na rynkach globalnych. Producent podgrzewa atmosferę przed debiutem i zapowiedział, że premiera odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Tak więc zapewne celuje z nią w targi MWC 2023, które rozpoczną się pod koniec lutego. Najpierw jednak zobaczymy model Neo 5.

Firma potwierdziła w teaserze, że Realme GT 3 otrzyma tak szybkie ładowanie baterii, które znamy z modelu Neo 5. Będzie to ładowarka o mocy 240 W, która pozwoli na pełne naładowanie akumulatora w mniej niż 10 min. Więcej szczegółów nie podano, ale mamy pewne przypuszczenia.

Realme GT 3 może być przebrandowanym modelem Neo 5

Jest możliwe, że Realme GT 3 i Neo 5 to tak naprawdę to samo urządzenie. Smartfon może po prostu trafić na globalne rynki pod inną nazwą, która zostanie zmieniona względem modelu z Chin. Ten ostatni zostanie zaprezentowany 9 lutego. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się później w tym miesiącu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło