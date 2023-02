Premiera Realme GT Neo 5 — cena i specyfikacja techniczna

Realme GT Neo 5 to flagowiec, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena smartfona jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna naprawdę konkretna. Telefon wyróżnia się przede wszystkim najszybszym ładowaniem baterii na rynku o mocy 240 W. Zobaczmy sobie ceny Realme GT Neo 5 oraz wyposażenie tego modelu.

Realme GT Neo 5 to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Na razie w Chinach, a na rynkach globalnych urządzenie może pojawić się jako model GT 3. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna. Telefon jest z pewnością ciekawy.

Najszybsze ładowanie baterii na rynku

Realme GT Neo 5 wyróżnia się przede wszystkim najszybszym ładowaniem baterii na rynku. Stało się to możliwe za sprawą ładowarki o mocy 240 W, która ładuje baterię 4600 mAh do poziomu 50 proc. w zaledwie 4 min. Pełne jej naładowanie zajmuje tylko 9 min. W przypadku opcji z ładowarką o mocy 150 W, bo taka też jest, pełny proces trwa 16 min.

6,74-calowy ekran AMOLED

Realme GT Neo 5 ma ekran AMOLED o przekątnej 6,74 cala. Wyświetlacz oferuje obraz w rozdzielczości 2772 × 1240 pikseli i zapewne adaptacyjne odświeżanie w zakresie od 40 do 144 Hz. Jasność maksymalna wynosi 1400 nitów i nie zabrakło też wsparcia dla standardu HDR10+ oraz 100 proc. pokrycia z paletą barw DCI-P3.

Cena Realme GT Neo 5 atrakcyjna

Cena Realme GT Neo 5 jest bardzo atrakcyjna. W podstawowej wersji telefon wyceniono na 2599 juanów (ok. 1690 zł). Natomiast w przypadku topowej konfiguracji sprzętowej z 16 GB RAM-u i 1 TB miejsca na dane jest to 3499 juanów (ok. 2270 zł). Modele mające ładowarkę o mocy 150 W początkowo można nabyć ze zniżką w wysokości 100 juanów. Sprzedaż w Chinach rozpocznie się 15 lutego.

Snapdragon 8 Gen 1+ z nawet 16 GB RAM-u

Sercem Realme GT Neo 5 jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+. To nadal mocny SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem z zeszłego roku. Chip wspomagany jest przez 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB lub 1 TB miejsca i są to szybkie kości UFS 3.1.

Potrójny aparat fotograficzny

Realme GT Neo 5 ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem w postaci Sony IMX890 50 MP. Kamera wspiera OIS i funkcję HyperShot 2.0. Obiektyw ultraszerokokątny połączono z IMX355 8 MP. Całość uzupełnia kamerka z czujnikiem GC02M 2 MP. Natomiast przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Specyfikacja techniczna smartfona znajduje się poniżej.

Realme GT Neo 5 – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran AMOLED 144 Hz o rozdzielczości 2772 × 1240 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4600 lub 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło