Android 14 DP1 ujawnia jedną z nowości dla Google Pixel 8

Android 14 DP1 to pierwsze wydanie poglądowe nowego systemu operacyjnego dla smartfonów. Oprogramowanie wprowadza różne nowości. Przy okazji doszukano się czegoś, co uchyla rąbka tajemnicy w kwestii pewnego szczegółu związanego ze smartfonami Google Pixel 8, które zobaczymy dopiero za kilka miesięcy. Co to takiego?

W systemie Android 14 DP1 pojawia się zaawansowana ochrona pamięci i będzie ona obowiązkowa dla smartfonów z procesorami mającymi rdzenie oparte na ArmV9. W przypadku Tensora G2 jest to jednak ArmV8.2. To oznacza, że Tensor G3 z modeli Google Pixel 8 będzie bazować już na nowej architekturze.

Android 14 DP1 może skrywać więcej nowości z Google Pixel 8

Smartfony Google Pixel 8 zobaczymy dopiero jesienią. Mimo to Android 14 DP1 i kolejne wersje poglądowe oprogramowania przyniosą nam więcej informacji o planowanych funkcjach oraz zmianach dla nadchodzących telefonów. Jest to kwestią kolejnych miesięcy. Wydanie beta ma zostać udostępnione w kwietniu tego roku.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla systemu Windows 11

źródło