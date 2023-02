Xiaomi 13 Pro z aktualizacją dostanie wsparcie dla Wi-Fi 7

Xiaomi 13 Pro otrzyma wsparcie dla Wi-Fi 7. Obecnie smartfon obsługuje standard 6E, ale wkrótce ulegnie to zmianie i nastąpi to wraz z aktualizacją oprogramowania. Ma to nastąpić w niedługim czasie. Xiaomi 13 Pro z Wi-Fi 7 zapewni lepsze oraz stabilniejsze połączenia ze zgodnymi routerami sieci bezprzewodowych.